Японские власти дадут денег на разработку нового поколения батарей для электромобилей

Правительство Японии намерено оказать финансовую помощь частным компаниям, занятым разработкой аккумуляторов нового типа для электромобилей, которые позволят им превзойти бензиновые машины по дальности пробега. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri.

По ее данным, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии намерено уже к концу нынешнего года выработать конкретную стратегию поддержки бизнеса в разработке таких аккумуляторов.

В себестоимости электромобилей на них приходится примерно 30% всех расходов. Японские власти намерены предоставлять субсидии и другие льготы компаниям, занятым, в частности, снижением себестоимости литиево-ионных аккумуляторов и разработкой таких батарей нового поколения.

Производство автомобилей — одна из основ японской экономики, на эту сферу приходится примерно 20% национального промышленного производства.

Помощь в разработке электромобилей рассматривается как часть стратегии Токио, направленной на то, чтобы к 2050 году полностью прекратить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов, вызывающих потепление климата на планете. В настоящее время активной совместной разработкой новых литиево-ионных аккумуляторов занят, в частности, консорциум в составе крупнейшей в Японии автомобилестроительной корпорации Toyota Motor и электротехнического концерна Panasonic. С ними в деле создания таких батарей конкурирует альянс, который сформировали японская Honda Motor и американский General Motors.