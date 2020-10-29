В США украли конфиденциальные документы о Байдене и его сыне

Телеканал Fox News сообщил в среду о хищении конфиденциальных документов, касающихся кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена и его сына Хантера.

«Мы в понедельник получили от источника подборку конфиденциальных документов о семье Байденов. Мы убеждены, что эти документы подлинные», — сообщил в прямом эфире один из ведущих телеканала Такер Карлсон. Он и его помощники в начале недели находились в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) для интервью, поэтому попросили сотрудников Fox News в Нью-Йорке послать им материалы по почте. Для этого была выбрана хорошо себя зарекомендовавшая почтовая компания, услугами которой пользуются многие американцы, уточнил Такер.

«Однако бандероль с документами так и не дошла до Лос-Анджелеса. Во вторник утром компания-доставщик уведомила нас о том, что бандероль найдена вскрытой, а документы исчезли», — продолжал Карлсон. По его словам, почтовая компания подошла к расследованию случившегося в другом штате крайне щепетильно, проследив весь маршрут доставки документов на каждом этапе и опросив всех сотрудников, прикасавшихся к бандероли. «Результат получился нулевой», — констатировал ведущий, пояснив, что у почтовой компании нет даже рабочей версии случившегося.

Газета New York Post в середине октября опубликовала переписку с ноутбука Хантера Байдена. Из нее следует, что сын политика мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Корреспонденция также свидетельствует о наличии финансовых связей между семьей бывшего вице-президента США и китайскими компаниями.

Это дало республиканцам повод обвинить Байдена — старшего и его сына в причастности к коррупции.