Сноуден собирается получить российское гражданство

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил о планах получить гражданство России. Об этом он написал в Twitter.
«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», — сообщил он.
Сноуден отметил, что он вместе с супругой «останутся американцами» и будут воспитывать их сына «со всеми ценностями Америки, которую мы любим», включая свободу высказывать свое мнение. «И я с нетерпением жду того дня, когда я смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась», — добавил он.
Эдвард Сноуден — американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил». В связи с этим в США Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.
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