Сохранение учетной ставки в 6% поддержали 9 из 10 членов комитета НБУ

Сохранение учетной ставки на уровне 6% на собрании 21 октября поддержали девять из 10 членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ), несмотря на существенную степень неопределенности и симметричный баланс инфляционных рисков, сообщается на сайте регулятора в понедельник.
Согласно сообщению, еще один член комитета высказался за необходимость снижения учетной ставки на 0,25 процентных пункта (п.п.) — до 5,75% ввиду того, что ухудшение эпидемической ситуации и возможное введение более жестких карантинных ограничений могут негативно сказаться на доходах населения, а также существенно сдержать и «без того неравномерное восстановление внутреннего спроса и экономической активности».
Как отмечает НБУ, девять членов комитета полагают, что с учетом вероятного усиления инфляционного давления в 2021 году снижать дополнительно учетную ставку нецелесообразно.
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