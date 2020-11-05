ВВП Украины за 9 месяцев упал на 5,5%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает спад валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам третьего квартала 2020 года на уровне 3,6% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), а за январь-сентябрь текущего года — на 5,5% г/г.

«По итогам девяти месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства (СИП) замедлилось и составило 6,2% (6,5% за восемь месяцев 2020 года). Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики оценивает на уровне 5,5% (на уровне 3,6% в третьем квартале 2020 года)», — сообщается в Обзоре экономической активности, обнародованном на сайте министерства в четверг.

Минэкономики напоминает, что ранее по итогам девяти месяцев 2020 года ожидалось падение ВВП на 6,5% г/г.

Согласно обзору, министерство оставило неизменным прогноз падения ВВП по итогам 2020 года — на уровне 4,8% г/г, а также прогноз снижения ВВП в четвертом квартале на 3% г/г.

Указывается, что соответствующие прогнозы сохраняются при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в Украине, так и в мире значительно не ухудшится, а также не произойдет усиление превентивных мер, в частности не будет установлен жесткий длительный карантин на значительной территории Украины.

Отмечается, что отдельным фактором воздействия на ВВП до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в том числе в растениеводстве, на фоне низкого урожая зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов.

Минэкономики указало, что при условии длительного локдауна в Украине и мире падение ВВП в четвертом квартале может оказаться значительно хуже прогнозного и составить 6% г/г. Как следствие, при таких условиях сокращение экономики по итогам года может достичь 5,6% г/г.

Как сообщалось, в октябре Национальный банк Украины оценил снижение ВВП страны в третьем квартале 2020 года на уровне 6,2% г/г и сохранил прогноз падения ВВП по итогам текущего года (6% г/г).