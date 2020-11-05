Трамп еще может вырвать у Байдена победу в штате Висконсин

Республиканец и действующий президент США Дональд Трамп вплотную приблизился в президентской гонке к демократу Джозефу Байдену под конец обработки бюллетеней в штате Висконсин (10 выборщиков). Как сообщил в четверг телеканал Fox News, кандидатов разделяет менее 1% голосов избирателей.

По его сведениям, по итогам подсчета 99% голосов в штате Байден набирает 49,57% голосов, за Трампа проголосовали 48,94% избирателей. Если нынешнему главе Белого дома удастся выиграть в Висконсине, то Байдену не удастся набрать нужное число голосов выборщиков, одержав победу только в штате Невада, в котором пока он лидирует после обработки 75% бюллетеней.

Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.