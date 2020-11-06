С понедельника в Украине будет новое эпидемическое зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 9 ноября.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в „оранжевой“ зоне», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

По всей территории Украины не осталось «зеленых» и «желтых» зон.

В «красную» зону попали: Житомир, Ужгород, Запорожье, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Харьков, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

Остальные областные центры попали в «оранжевую» зоны.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.