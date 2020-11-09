Глава НБУ встретится с представителями МВФ, ВБ и IFC

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в рамках рабочего визита в Вашингтон с 8 по 13 ноября встретится с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Согласно сообщению пресс-службы НБУ, целью официального визита является обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.