Ученые выяснили, что спойлеры не мешают успеху фильма

Команда американских ученых изучила ежедневные кассовые сборы фильмов, вышедших в прокат с 2013-го по 2017 годы, и выяснила, что чем больше спойлеров — тем лучше для кинокартины.
Часто режиссеры перед выходом фильма в широкий прокат призывают кинокритиков обходиться без спойлеров в рецензиях. Многие из-за утечки сценария на этапе производства перекраивают весь сюжет. Все это происходит из-за беспокойства о предстоящих кассовых сборах: если зритель узнает, чем все закончилось, то ни за что не купит билет на фильм.
Команда американских ученых решила выяснить, обосновано ли такое беспокойство. Результаты исследования опубликованы в Journal of Marketing.
Для изучения вопроса ученые проанализировали ежедневные кассовые сборы фильмов, вышедших в США с января 2013 года по декабрь 2017-го. Затем данные сопоставили с обзорами на платформе Internet Movie Database (IMDb) с помощью специально разработанного метода измерения интенсивности спойлеров и степени непредсказуемости сюжета. В результате оказалось, что интенсивность «утечек» имела положительную связь с кассовыми сборами.
По словам одного из авторов исследования Джозефа Рю, «снижение уровня непредсказуемости сюжета — движущий механизм положительного эффекта от спойлеров». Если зрители не уверены, что стоит идти на сеанс картины с запутанным сюжетом, они, вероятнее всего, поменяют свое мнение, узнав подробности до покупки билета.
Исследование также проследило взаимосвязь между средними оценками и интенсивностью спойлеров — выиграли фильмы, удостоившиеся умеренных или смешанных рейтингов. Высоко оцененные зрителями и критиками ленты, напротив, от раскрытия сюжетных поворотов пострадали.
Также утечки подробностей сюжета сыграли на руку фильмам с низким рекламным бюджетом. Как поясняют исследователи, реклама информирует потребителей и считается одной из гарантий качества фильмов. То есть ее недостаток формирует у зрителя недоверие к картине. Поэтому спойлеры полезны для фильмов с ограниченным прокатом — стратегию утечки сюжета используют для продвижения независимого кино. Однако со временем позитивный эффект от раскрытия подробностей сюжета снижается, потому что потребители, скорее всего, испытывают более заметную неуверенность на ранних этапах жизненного цикла фильма.
Это приводит к последствиям для заинтересованных сторон в киноиндустрии. Поэтому исследователи рекомендуют публиковать рецензии со спойлерами, но предупреждать читателей об их наличии. Это поможет потребителям принять «правильные решения» о покупке билета на сеанс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016