Ученые выяснили, что спойлеры не мешают успеху фильма

Команда американских ученых изучила ежедневные кассовые сборы фильмов, вышедших в прокат с 2013-го по 2017 годы, и выяснила, что чем больше спойлеров — тем лучше для кинокартины.

Часто режиссеры перед выходом фильма в широкий прокат призывают кинокритиков обходиться без спойлеров в рецензиях. Многие из-за утечки сценария на этапе производства перекраивают весь сюжет. Все это происходит из-за беспокойства о предстоящих кассовых сборах: если зритель узнает, чем все закончилось, то ни за что не купит билет на фильм.

Команда американских ученых решила выяснить, обосновано ли такое беспокойство. Результаты исследования опубликованы в Journal of Marketing.

Для изучения вопроса ученые проанализировали ежедневные кассовые сборы фильмов, вышедших в США с января 2013 года по декабрь 2017-го. Затем данные сопоставили с обзорами на платформе Internet Movie Database (IMDb) с помощью специально разработанного метода измерения интенсивности спойлеров и степени непредсказуемости сюжета. В результате оказалось, что интенсивность «утечек» имела положительную связь с кассовыми сборами.

По словам одного из авторов исследования Джозефа Рю, «снижение уровня непредсказуемости сюжета — движущий механизм положительного эффекта от спойлеров». Если зрители не уверены, что стоит идти на сеанс картины с запутанным сюжетом, они, вероятнее всего, поменяют свое мнение, узнав подробности до покупки билета.

Исследование также проследило взаимосвязь между средними оценками и интенсивностью спойлеров — выиграли фильмы, удостоившиеся умеренных или смешанных рейтингов. Высоко оцененные зрителями и критиками ленты, напротив, от раскрытия сюжетных поворотов пострадали.

Также утечки подробностей сюжета сыграли на руку фильмам с низким рекламным бюджетом. Как поясняют исследователи, реклама информирует потребителей и считается одной из гарантий качества фильмов. То есть ее недостаток формирует у зрителя недоверие к картине. Поэтому спойлеры полезны для фильмов с ограниченным прокатом — стратегию утечки сюжета используют для продвижения независимого кино. Однако со временем позитивный эффект от раскрытия подробностей сюжета снижается, потому что потребители, скорее всего, испытывают более заметную неуверенность на ранних этапах жизненного цикла фильма.

Это приводит к последствиям для заинтересованных сторон в киноиндустрии. Поэтому исследователи рекомендуют публиковать рецензии со спойлерами, но предупреждать читателей об их наличии. Это поможет потребителям принять «правильные решения» о покупке билета на сеанс.