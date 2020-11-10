В «Слуге народа» не видят оснований для внеочередных выборов в Раду

В «Слуге» народа «говорят об отсутствии оснований для досрочного роспуска Верховной Рады и внеочередных выборов.
Об этом глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил на брифинге 10 ноября.
Комментируя разговоры вокруг возможной перезагрузки Рады, он озвучил партийную позицию: «сейчас нет никаких оснований для досрочных перевыборов в Верховную Раду».
«Позиция наша очень проста: „Слуга народа“ взяла наибольшее количество мандатов в Украине, получила поддержку избирателей. Нет ни юридического, ни конституционного основания сейчас для роспуска парламента: большинство есть, решения принимаются, правительство работает», — заявил он.
Напомним, 2 ноября президент Владимир Зеленский в телеэфире, отвечая на вопрос, допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и прежде всего «слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда.
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