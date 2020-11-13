Байден может дать должность Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон может занять должность постпреда страны при ООН в случае утверждения новой администрации во главе с Джозефом Байденом. Об этом сообщает в четверг вечером газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«Одна интригующая кандидатура, обсуждающаяся в частном порядке, — это Хиллари Клинтон на пост постпреда США при ООН. Идея в том, что Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации. Назначение Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются», — отмечает издание.
Кроме того, в штабе демократов рассматривают главу аппарата Байдена в бытность его вице-президентом Стива Риччети, бывшего сенатора и сопредседателя переходной команды Байдена Теда Кауфмана и Майка Донилона в качестве старших советников.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
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