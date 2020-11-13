Войти
Одна из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от коронавируса
резонанс
Одна из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от коронавируса
Зеленский написал об общих победах Украины и США
дружба народов
Зеленский написал об общих победах Украины и США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Байден может дать должность Хиллари Клинтон

402
Байден может дать должность Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон может занять должность постпреда страны при ООН в случае утверждения новой администрации во главе с Джозефом Байденом. Об этом сообщает в четверг вечером газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Одна интригующая кандидатура, обсуждающаяся в частном порядке, — это Хиллари Клинтон на пост постпреда США при ООН. Идея в том, что Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации. Назначение Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются», — отмечает издание.

Кроме того, в штабе демократов рассматривают главу аппарата Байдена в бытность его вице-президентом Стива Риччети, бывшего сенатора и сопредседателя переходной команды Байдена Теда Кауфмана и Майка Донилона в качестве старших советников.

Читайте также: В Швеции признали, что не дождались коллективного иммунитета к коронавирусу

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Хиллари Клинтон, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 ноября 2020
Четверг, 12 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016