Johnson & Johnson начинает клинические испытания вакцины от коронавируса в Британии

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) приступает в Великобритании к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса на поздней, третьей стадии исследования препарата. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.
На Британских островах в них примут участие 6 тыс. добровольцев в рамках проведения испытаний в нескольких странах, к которым привлечены почти 30 тыс. человек.
В соответствии с соглашением, достигнутым J&J с британским правительством, добровольцам будет введена вначале доза плацебо или доза эксперименальной вакцины Ad26COV2, а затем через 57 дней — вторая доза препарата или же плацебо.
В компании из США не исключают, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.
Ранее в Соединенном Королевстве были запущены испытания на поздней стадии вакцины американской биотехнологической компании Novavax и британско-шведской фармацевтической AstraZeneca, которая разрабатывает препарат совместно с учеными из Оксфордского университета.
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