НБУ раздал 16 банкам 16 миллиардов рефинанса

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк — 10,8 млрд грн на 5 лет.
Об этом со ссылкйо на данные НБУ сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что 4 банка получили 431 млн грн рефинансв на 84 дня, 12 банков — 16,146 млрд грн на 1820 дней (все средства получили под ставку в 6%).
Укрэксимбанк получил 10,8 млрд грн, Альфа-Банк — 2,8 млрд грн (на 5 лет), замыкает топ-3 Аккордбанк (700 млн грн).
ТАСкомбанк получил 570 млн грн на 5 лет, а Банк Альянс — 500 млн грн.
Кроме этого, рефинансирование получили следующие банки: Банк ¾ - 257 млн грн, Банк «Сич» — 250 млн грн, Первый инвестиционный банк — 185 млн грн, Банк «Львов» — 139 млн грн, Банк Кредит Днепр — 115 млн грн, Индустриалбанк — 75 млн грн, Кристалбанк — 63 млн грн, Банк Авангард — 60 млн грн, Банк Грант — 46 млн грн, Пиреус Банк МКБ — 40 млн грн, Банк «Глобус» — 19 млн грн.
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