В Украине очередной антирекорд – за сутки почти 12 000 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 11 968 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 6 786 человека, умерли 159 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали — 1610 человек, летальных случаев — 159, выздоровели — 6786 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.
Днем ранее зафиксировано 9 832 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 15 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 14 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 12 524 человек, 13 ноября зафиксировано 11 787 случаев инфицирования; 12 ноября было 11 057 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 557 657 человек, 9 856 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 250 983 человек.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
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