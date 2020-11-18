МХП завершил III квартал с чистым убытком в $47 млн

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) по итогам июля-сентября 2020 года получил чистый убыток в размере $47 млн против чистой прибыли $104 млн за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже в среду, его выручка в третьем квартале снизилась на 2% — до $547 млн, а EBITDA — на 3%, до $106 млн.

Валовая прибыль МХП увеличилась на 10% — до $103 млн, операционная прибыль — на 40%, до $56 млн.

МХП отмечает, что за указанный период экспортная выручка снизилась на 2,5% — до $309 млн, что составляет 56% общей выручки (третий квартал 2019 года — 57% общей выручки).

Показатель чистого убытка за третий квартал 2020 года агрохолдинг поясняет курсовыми убытками в $61 млн по сравнению с прибылью в $109 млн за аналогичный период 2019 года. Так, чистая прибыль до курсовой разницы в отчетном периоде 2020 года составила $82 млн, что на 11% ниже по сравнению с $92 млн за третий квартал 2019 года.

МХП — крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.