Новая услуга Amazon обрушила акции американских аптек

Акции аптечных сетей CVS, Walgreens и Rite Aid упали после того, как онлайн-ретейлер Amazon сообщил о запуске собственного сервиса заказа и доставки рецептурных медицинских препаратов.

На фоне новостей о запуске конкурирующего сервиса бумаги крупнейшей в США аптечной сети Walgreens Boots Alliance обвалились на 9,6%, акции сети CVS Health снизились на 8,6%, бумаги Rite Aid — на 16,3%. Оператор сети аптек McKesson подешевел на 5,5%.

Упали также акции сервиса по поиску лекарств и сравнению цен в разных аптеках GoodRx, вышедшего на биржу в сентябре. Во вторник бумаги этой компании рухнули на 23%.

Онлайн-аптека Amazon Pharmacy будет продавать лекарства по рецепту с доставкой на дом, а также предоставлять круглосуточные консультации фармацевтов. Пользователи сервиса должны будут при заказе указать номер медицинской страховки и предоставить рецепт. Участники программы лояльности Amazon Prime получат неограниченную бесплатную доставку заказов из Amazon Pharmacy и скидки на лекарства, говорится в заявлении компании.

Amazon давно стремится выйти на аптечный рынок США. Объем этого рынка составляет $300 млрд. В 2018 году компания Джеффа Безоса купила за $753 млн онлайн-аптеку PillPack, поставляющую рецептурные лекарства пациентам с хроническими заболеваниями. Сеть PillPack, по словам Amazon, останется отдельной компанией.