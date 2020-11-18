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Нужно покупать российскую вакцину от коронавируса, о которой договорился Медведчук, а не слушать команды из посольства США, – Чаплыга

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Нужно покупать российскую вакцину от коронавируса, о которой договорился Медведчук, а не слушать команды из посольства США, – Чаплыга

Остановить стремительное развитие пандемии коронавируса в Украине может только вакцинация населения. О поставках единственной в мире российской вакцины уже договорился Виктор Медведчук. Однако, украинская власть, выполняя «хотелки» Запада, игнорирует это факт, и тем самым ставит под угрозу жизни миллионов наших сограждан.

Об этом сообщил политолог Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

По его словам, так называемый карантин выходного дня не будет иметь никакого эффекта, а тотального локдауна наша страна просто не выдержит.

«Единственное, что реально может нам помочь — только вакцина. И чем скорее — тем лучше. Но эта тема стала предметом огромного политического торга, давления и шантажа.

«Какую вакцину покупать, у нас сегодня решают не медики и экономисты на основе здравой оценки возможностей, а посольство США, „соросята“ и прочие „говорящие головы“. Разве это нормально? Глобалисты и владельцы нашей колонии настаивают на том, чтобы медзакупки шли за счет нашей бедной страны через руки транснационалов и компрадоров. Им плевать на здоровье и систему медицины — мы для них страна-„батарейка“, чья задача — кормить заморские метрополии. Сравните, как рационально и прагматично подходят к вопросу вакцины страны, которые являются субъектами мировой политики. Пока дельцы из Пфайзера играют в биржевые котировки на американской вакцине, которая технически не может быть доступна нам (в силу требований к транспортировке и хранению), Турция, Израиль, Эмираты и многие другие занимают длинную очередь за российским продуктом», — написал Чаплыга.

Эксперт напомнил, что у Украины уже есть печальный опыт, когда в угоду западным агентам наша страна отказалась от поставок российской сыворотки от столбняка.

«Под видом „патриотизма“ „соросята“ и „супрунята“ уже лишили нас сыворотки от банального столбняка. Ее просто нет в Украине, поэтому все мы рискуем умереть, банально наступив на гвоздь на дороге. Сыворотка российская, а мы „патриотично“ заменили все закупки в РФ на закупки через „соросят“ в Индии и США... но поставок все равно нет... равно как и наших денег. А если и есть, то завозят просроченные препараты. Точно такую же игру иностранная агентура затеяла и с вакциной от ковида. Мол, не купим у русских — а будем ждать у моря погоды. Или заплатим в 100 раз больше за „реверсную“ русскую вакцину... А мы, между прочим, в более выгодной позиции, чем Эмираты, Турция и другие, что уже заняли очередь и сделали бронь на российскую вакцину», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что власти нужно отбросить в сторону свои политические амбиции, воспользоваться договоренностями Медведчука и спасать жизни украинцев.

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«Медведчук уже договорился с Путиным относительно нашей льготной очереди за вакциной производства РФ. Более того, Медведчук договорился о том, что РФ уже готова ее поставить в Украину! А Запад не даст ни одной ампулы никому, пока полностью не провакцинирует своих. Там все весьма прагматично. Моя позиция проста: сейчас нужно пользоваться любой возможностью и помощью. Если есть опция от Медведчука — нужно ею воспользоваться», — подытожил Михаил Чаплыга.

Напомним, что после переговоров с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком Президент РФ Владимир Путин выразил готовность России поставлять в Украину вакцину от коронавируса.

Виктор Медведчук, вакцина, Михаил Чаплыга
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