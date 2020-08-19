Германия не признает результаты выборов в Беларуси

Прошедшие в Беларуси президентские выборы нельзя считать действительными, а для разрешения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы не можем признать результаты выборов в Беларуси», — приводит агентство Bloomberg ее слова по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.

«ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Белоруссии», — также сказала она.

По мнению Меркель, выборы в Беларуси нельзя считать свободными и честными.

Она добавила, что лиц, задержанных в ходе акций протеста в Беларуси, следует отпустить немедленно без всяких условий.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую — 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.