«Пусть везут через Украину, там дороги хорошие»: Лукашенко предложил ограничить транзит товаров из Германии в РФ и Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением в ответ на санкции Запада против Минска ограничить транзит через территорию страны товаров из Германии в Россию и Китай. Об этом сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
На совещании по противодействию санкционным мерам белорусский лидер напомнил, что Минск уже ввел ограничения в отношении некоторых европейских производителей, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем, у нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок ни шагу, второе: через Беларусь тоже ни шагу», — сказал Лукашенко, добавив, что «точно так надо поступить и с немцами». «Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», — заключил он.
При этом, по его словам, пока белорусские власти «себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее».
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