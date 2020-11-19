Эстония просит ЕС ввести санкции против белорусских компаний, поддерживающих Лукашенко

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны ЕС ввести дополнительные санкции в отношении белорусских официальных лиц, а также против белорусских компаний, которые поддерживают руководство стираны. Об этом он заявил в четверг.

«Необходимо обратить внимание на смерть 31-летнего Романа Бондаренко, который погиб в результате жестоких действий белорусских силовиков на прошлой неделе, — приводит слова Рейнсалу пресс-служба МИД Эстонии. — Виновные в этой трагедии должны быть привлечены к ответственности, и мы призываем страны ЕС ввести дополнительные санкции в отношении белорусских чиновников».

Он добавил, что белорусские компании, «поддерживающие режим», также необходимо добавить в санкционный список ЕС.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, министры иностранных дел ЕС договорились в ходе видеоконференции в четверг об ужесточении санкций против Беларуси, новый пакет ограничений будет введен в действие в ближайшие недели. Он будет включать структуры, финансирующие президента Лукашенко.

11 ноября в минский двор, где находится известная среди участников протеста «Площадь перемен», приехали люди в гражданской одежде и стали снимать бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Бондаренко завязалась перепалка, после чего последнего увезли. В больницу Бондаренко поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что «травмы получил во время драки». Вечером 12 ноября он скончался.