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Каким будет 2021 год: прогнозы Билла Гейтса

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Каким будет 2021 год: прогнозы Билла Гейтса

Этот год многие считают худшим в жизни из-за глобальной пандемии коронавируса. Что будет дальше, представить еще страшнее. Предприниматель и миллиардер Билл Гейтс поделился своим видением того, что нас ждет в 2021 году. Свои предположения один из создателей компании Microsoft высказал на онлайн-конференции GeekWire 2020, посвященной будущему технологий, бизнеса, науки, здравоохранения, политики и инноваций.

1. Ситуация с пандемией усугубится, но потом станет лучше

«С настоящего момента и до конца года ситуация будет ухудшаться», — сказал Гейтс, когда его спросили о сроках победы над COVID-19. Но после этого, по его словам, станет легче: «Хорошая новость заключается в том, что лучшие терапевтические средства — в первую очередь, на основе моноклональных антител, — будут доступнее к концу этого года или в начале следующего». Также на стадии разработки находятся несколько вакцин, так что, скорее всего, к началу следующего года две или три из них, которые сейчас находятся на третьей фазе испытаний, будут одобрены.

Тем не менее, пандемия не закончится, пока болезнь не будет побеждена повсюду, предупредил Гейтс. «Мы не вернемся к нормальной жизни, пока не избавимся от этого вируса во всем мире», — отметил он. Некоторые страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея, быстро сдержали распространение вируса, но столкнулись с новыми случаями инфицирования, «привезенными» из-за границы. «Таким образом, уничтожение вируса по всему миру и активное сотрудничество — то, что нам сейчас действительно необходимо», — сказал он.

2. Мы будем лучше подготовлены к борьбе со следующей пандемией, а также с некоторыми сегодняшними болезнями

По словам Гейтса, правительства во всем мире теперь гораздо лучше справляются с реагированием на пандемии. Кроме того, гонка за искоренением COVID-19, вероятно, ускорила разработку РНК-вакцин. Традиционные вакцины работают, заражая реципиента сильно ослабленными или «мертвыми» патогенами, чтобы запустить иммунный ответ. РНК-вакцины — это не целые патогены, а просто их «шаблон», который вызывает аналогичный ответ иммунной системы. Вакцины с РНК более безопасны в применении, проще в производстве и потенциально более универсальны.

«Это очень многообещающий подход как для сокращения времени на создание новой вакцины, так и для того, чтобы получить универсальную «фабрику», которая работала бы независимо от того, с каким заболеванием вы собираетесь бороться, — отметил предприниматель. — Мы хотим использовать эту платформу для возможной вакцины против ВИЧ, малярии и туберкулеза».

3. Самой серьезной проблемой в вопросах изменения климата станут не автомобили, а здания

Большинство людей думают о борьбе с изменением климата с точки зрения внедрения таких «зеленых» решений, как солнечная или ветровая энергия и повсеместное использование электромобилей. И хотя Гейтс подчеркнул, что поддерживает эти инициативы, по его словам, мы сталкиваемся с более серьезной проблемой, когда речь идет о производстве цемента и стали. «У нас нет такого способа производить цемент, который бы не сопровождался значительными выбросами», — сказал он.

Это означает, что, хотя перемены в поведении людей, направленные на сокращение выбросов углерода, могут иметь значение, технологии остаются единственным решением. «Без инноваций ничего не получится», — уверен миллиардер.

4. В целом, мир становится лучше

Билл Гейтс известен своим оптимизмом, проявил он его и сейчас.

По его словам, на самом деле все не так уж плохо: медленно, но верно мы начинаем понимать, как нужно относиться к меньшинствам, к женщинам. Снижается смертность от рака, мы начинаем лучше понимать такие вещи, как диабет и болезнь Альцгеймера. Есть и неудачи, и пандемия коронавируса — яркий тому пример. Но еще 100 лет назад уровень смертности детей в возрасте до пяти лет составлял около 30%. Сейчас в мире нет места, где все было бы настолько плохо. «Прогресс будет продолжаться. Так что, знаете, я оптимистичен», — заключил он.

Источник

Этот год многие считают худшим в жизни из-за глобальной пандемии коронавируса. Что будет дальше, представить еще страшнее. Предприниматель и миллиардер Билл Гейтс поделился своим видением того, что нас ждет в 2021 году

 

Свои предположения один из создателей компании Microsoft высказал на онлайн-конференции GeekWire 2020, посвященной будущему технологий, бизнеса, науки, здравоохранения, политики и инноваций.

 

 

1. Ситуация с пандемией усугубится, но потом станет лучше

«С настоящего момента и до конца года ситуация будет ухудшаться», — сказал Гейтс, когда его спросили о сроках победы над COVID-19. Но после этого, по его словам, станет легче: «Хорошая новость заключается в том, что лучшие терапевтические средства — в первую очередь, на основе моноклональных антител, — будут доступнее к концу этого года или в начале следующего». Также на стадии разработки находятся несколько вакцин, так что, скорее всего, к началу следующего года две или три из них, которые сейчас находятся на третьей фазе испытаний, будут одобрены.

 

Тем не менее, пандемия не закончится, пока болезнь не будет побеждена повсюду, предупредил Гейтс. «Мы не вернемся к нормальной жизни, пока не избавимся от этого вируса во всем мире», — отметил он. Некоторые страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея, быстро сдержали распространение вируса, но столкнулись с новыми случаями инфицирования, «привезенными» из-за границы. «Таким образом, уничтожение вируса по всему миру и активное сотрудничество — то, что нам сейчас действительно необходимо», — сказал он.

 

2. Мы будем лучше подготовлены к борьбе со следующей пандемией, а также с некоторыми сегодняшними болезнями

 

По словам Гейтса, правительства во всем мире теперь гораздо лучше справляются с реагированием на пандемии. Кроме того, гонка за искоренением COVID-19, вероятно, ускорила разработку РНК-вакцин. Традиционные вакцины работают, заражая реципиента сильно ослабленными или «мертвыми» патогенами, чтобы запустить иммунный ответ. РНК-вакцины — это не целые патогены, а просто их «шаблон», который вызывает аналогичный ответ иммунной системы. Вакцины с РНК более безопасны в применении, проще в производстве и потенциально более универсальны.

 

«Это очень многообещающий подход как для сокращения времени на создание новой вакцины, так и для того, чтобы получить универсальную «фабрику», которая работала бы независимо от того, с каким заболеванием вы собираетесь бороться, — отметил предприниматель. — Мы хотим использовать эту платформу для возможной вакцины против ВИЧ, малярии и туберкулеза».

 

3. Самой серьезной проблемой в вопросах изменения климата станут не автомобили, а здания

 

Большинство людей думают о борьбе с изменением климата с точки зрения внедрения таких «зеленых» решений, как солнечная или ветровая энергия и повсеместное использование электромобилей. И хотя Гейтс подчеркнул, что поддерживает эти инициативы, по его словам, мы сталкиваемся с более серьезной проблемой, когда речь идет о производстве цемента и стали. «У нас нет такого способа производить цемент, который бы не сопровождался значительными выбросами», — сказал он.

 

Это означает, что, хотя перемены в поведении людей, направленные на сокращение выбросов углерода, могут иметь значение, технологии остаются единственным решением. «Без инноваций ничего не получится», — уверен миллиардер.

 

4. В целом, мир становится лучше

 

Билл Гейтс известен своим оптимизмом, проявил он его и сейчас.

 

По его словам, на самом деле все не так уж плохо: медленно, но верно мы начинаем понимать, как нужно относиться к меньшинствам, к женщинам. Снижается смертность от рака, мы начинаем лучше понимать такие вещи, как диабет и болезнь Альцгеймера. Есть и неудачи, и пандемия коронавируса — яркий тому пример. Но еще 100 лет назад уровень смертности детей в возрасте до пяти лет составлял около 30%. Сейчас в мире нет места, где все было бы настолько плохо. «Прогресс будет продолжаться. Так что, знаете, я оптимистичен», — заключил он.

 

Билл Гейтс, прогноз
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