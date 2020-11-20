Суд продлил меру пресечения Чорновол

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что Печерский райсуд Киева продлил ей меру пресечения.
Об этом она сообщила в Фейсбуке.
«Только что Печерским судом продлена мне мера пресечения по делу Майдана. Поэтому у меня есть мера пресечения, а у Януковича по делу массовых убийств майдановцев — нет », - написала экс-депутат.
Как сообщалось, 17 ноября Чорновол сообщила, что Государственное бюро расследований завершило следствие по ней.
Госбюро расследований сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.
16 апреля Печерский суд избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил его на ночной домашний арест.
1 июня суд продлил Чорновол меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, но также позволил Чорновол находиться днем не только в селе, где она проживает, но и в пределах Киева и Киевской области.
В конце февраля 2020 ГБР сообщил о подозрении Чорновол в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. В ГБР сообщили, что 18 октября 2019 экс-депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий в зале судебного заседания. По информации ГБР, Чорновол отобрала у журналиста телефон и прекратила осуществление видеозаписи.
Позже адвокат Чорновол Ирина Кузина сообщила, что эти два производства затем были объединены в одно дело, и также что с Чорновол суд снял территориальные ограничения по передвижению и установил начало ее ночного ареста с 23:00.
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