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Степанов обещает эффект карантина выходного дня через две недели

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В Украине очередной антирекорд больных COVID-19 — количество новых выявленных больных уже приближается к 15 тысячам в день. А результат от карантина выходного дня ожидается минимум через две недели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении на Фейсбуке.

«У нас COVID-19 развивается бешеными темпами. Сегодня очередной антирекорд по количеству больных — мы уже приближаемся к 15 тыс. больных в сутки. Ковид-скептиков становится все меньше. Ковид уже подобрался к их семьям, к их друзьям. И это уже все чувствуют», — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что единственный путь остановить распространение COVID-19 — выполнение противоэпидемических мероприятий.

«Все противоэпидемические мероприятия разработаны профессионалами — лучшими эпидемиологами нашей страны. Их осталось немного. Сейчас ковид показал, что они нам очень нужны и надо учить новых эпидемиологов. Поэтому, сегодня у нас с 00.00 часов действует карантинное ограничение — это уже второй выходной оно будет действовать», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в прошлые выходные соблюдение карантина выходного дня не было совершенным, и добавил, что очень важно выполнять все правила карантина выходного дня.

«По нашим расчетам, мы таким образом можем остановить и стабилизировать ситуацию. Когда у нас есть карантин выходного дня, работают исключительно продуктовые магазины или аптеки, поэтому вы проводите эту субботу-воскресенье с семьей, никуда не выходя. Так мы рассчитываем уменьшить контакты и как следствие уменьшить процент больных», — подчеркнул Степанов.

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Он отметил, что невозможно на следующий день после карантинных ограничений увидеть уменьшение количества больных. «Результат мы ждем минимум через две недели после действительно проведения карантина выходного дня, после соблюдения всех установленных ограничений. Все ограничения — это жизненная необходимость», — подытожил Степанов.

Напомним, в Украине состоянию на 21 ноября лабораторно подтверждены 612 665 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 14 580.

карантин, Максим Степанов, коронавирус
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