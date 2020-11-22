Экзит-пол отдает победу во Львове Садовому

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
Об этом свидетельствует экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
Представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка набирает 37,2% голосов.
Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность — 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.
В первом туре за Садового, которого выдвинула «Самопомич» проголосовали 40,09% избирателей (91 131 человек), Синютка получил 31,1% (70 682 голоса).
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