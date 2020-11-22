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Экзит-пол отдает победу во Львове Садовому

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Экзит-пол отдает победу во Львове Садовому

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Об этом свидетельствует экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность — 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

В первом туре за Садового, которого выдвинула «Самопомич» проголосовали 40,09% избирателей (91 131 человек), Синютка получил 31,1% (70 682 голоса).

Андрей Садовый, местные выборы
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 59 минут назад

UA . СМЕРТЬ НА РУСЬКОРОСІЙСЬКОМУ ФРОНТІ ЦЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ СИНІВ І ДОЧОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ А ВЛАДА ЗЕМЛЯ І НАЙВИЩІ ЗАРПЛАТИ ЦЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ЗРАДНИКІВ РАБІВ ХОЛУЇВ СЛАВА ОКРАЇНІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ТІЛЬКИ СВОБОДА З ЯДЕРНИМ ЗАХИСТОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА МАЄ ПРАВО БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УРЯДОМ ВСІМА МЕРІЯМИ ОБЛАСНИМИ РАЙОННИМИ І СІЛЬСЬКИМИ РАДАМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ СМЕРТЬ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ ЗЕМЛІ І ВЛАДИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА СМЕРТЬ РАБАМ ХОЛУЯМ І ЗРАДНИКАМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА СМЕРТЬ І ТІЛЬКИ СМЕРТЬ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ХТО ЗНАЄ ВАКЦИНА ЦЕ НЕВІДОМИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧИ ЧІПІЗАЦІЯ ПЕРЕД СМЕРТЮ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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