Экзит-пол отдает победу во Львове Садовому

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Об этом свидетельствует экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность — 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

В первом туре за Садового, которого выдвинула «Самопомич» проголосовали 40,09% избирателей (91 131 человек), Синютка получил 31,1% (70 682 голоса).