В Минреинтеграции собираются декоммунизировать Донбасс и Крым

Заместитель главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине.
«Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма. Есть закон „Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“, там четко определены алгоритмы, требования и процедуры. Поэтому, я бы никоим образом не выделяла, чтобы не говорили, что есть вся Украина, а есть Донецкая, Луганская область и Крым», — сказала Голованчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Как сообщалось, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна иметь переходный режим.
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