Хуже всего ситуация с коронавирусом в Сумской, Черкасской и Запорожской областях

По состоянию на 25 ноября самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Сумской, Черкасской, Запорожской областях.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Сумской (860,7 на 100 тыс. населения), Черкасской (738,3), Запорожской (657,4) областях.
Также высокий уровень заболеваемости в Киевской (647,1), Черновицкой (640,8), Житомирской (596) и Ивано-Франковской (568,8) областях.
В Киеве этот показатель составляет 539,2, а средний по Украине — 451,7 на 100 тыс. населения.
Загруженность больниц в целом по стране за последние 5 дней составляет 51,9%, по состоянию на 24 ноября. В Киеве этот показатель составляет 58,3%.
Высокий уровень загруженности COVID-коек в Полтавской −70%, Николаевской — 67,9%, Черниговской — 62%, Запорожской области — 66,6% областях.
Напомним, по состоянию на утро 25 ноября в Украине зафиксированы 13 882 новых случая COVID-19, в целом за все время пандемии заболело 661 858 человек.
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