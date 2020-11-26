«Укрэнерго» необходимо одолжить 11,3 млрд грн для расчетов за электроэнергию

НЭК «Укрэнерго» необходимо привлечь под госгарантии 11,3 млрд грн для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и государственной генерацией, сообщил врио министра энергетики Юрий Бойко.
«Задолженность, которую необходимо погасить перед „зелеными“, составляет 9 млрд грн, и по нашим оценкам, чтобы сохранить паритет, объем привлечения средств составит 11,3 млрд грн», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом, по его словам, необходимо «сбалансированно погашать задолженности», что означает их погашение как перед ВИЭ, так и перед госгенерацией, задействованной в ПСО.
Он отметил, что законопроект № 4119, который предусматривает получение «Укрэнерго» госгарантий под кредиты для расчетов с «зелеными», ожидает подписания президентом и позволит привлечь необходимые кредитные средства.
«Мы сейчас находимся в графике, который является реалистичным с точки зрения привлечения кредитов», — сказал Бойко.
Он также отметил, что и текущие проплаты ВИЭ будут обеспечиваться, подчеркнув, что за август и сентябрь уже обеспечена стопроцентная оплата ВИЭ-генерации.
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