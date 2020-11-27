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Американцы рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

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Американцы рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

Наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, рекомендовали представителям банка Deutsche Bank отказаться от планов расширения и в целом свернуть бизнес в России. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, руководители банка хотели расширять бизнес в России, несмотря на череду ошибок и серию крупных штрафов. Однако, как сообщило осведомленное лицо, внешние наблюдатели, следившие за мерами по предотвращению отмывания средств, заявили, что банку следует свернуть свой бизнес. По сообщению этого лица, наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, заявили в октябре представителям банка, что предпринимаемые ими усилия по совершенствованию банковских операций недостаточны для того, чтобы идти на крупный риск и вести бизнес с российскими клиентами.

Как пояснила газета, наблюдатели не могут отдавать непосредственные распоряжения об изменении деятельности банка, но они могут давать рекомендации, которые предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк, что может повлечь угрозу штрафов и обернуться дорогостоящим судебным разбирательством, а также привлечь внимание еще более влиятельных американских регулирующих органов. Рекомендация наблюдателя, подчеркивает The Wall Street Journal, создает весьма серьезную проблему для банка.

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Представитель Deutsche Bank, по сообщению газеты, отказался комментировать диалог с наблюдателями, но сообщил, что банк проводит анализ рисков в отношении нескольких стран, включая Россию.

США, Deutsche Bank
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