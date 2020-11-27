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В Германии уже более миллиона заболевших коронавирусом

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В Германии уже более миллиона заболевших коронавирусом

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии увеличилось на 22 806 и превысило 1 млн. Такие данные в пятницу приводит Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

По его данным, общее число подтвержденных случаев заражения в стране составляет 1 006 394. От последствий заражения коронавирусом за прошедшие сутки умерли 426 человек, таким образом, число жертв достигло 15 586.

Карантинный режим действует в Германии со 2 ноября, изначально планировалось, что он продлится до декабря, но динамика распространения инфекции не сократилась до желаемого уровня. Сейчас в стране закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

В среду власти ФРГ договорились продлить режим частичного карантина в ФРГ до 20 декабря. В Германии разрешаются частные встречи — не более пяти человек из двух домохозяйств. Власти ужесточили правила посещения торговых точек. На каждые 10 кв. м площади можно будет пускать одного посетителя. В регионах с особенно напряженной обстановкой начиная с восьмых классов будет вводиться обучение в несколько смен.

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Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун в эфире телеканала RTL в четверг выступил с предположением, что действующие в Германии карантинные меры будут действовать до марта следующего года. По его словам, весной больше людей смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. При этом Браун не исключил, что определенные ограничения будут сохраняться и в течение марта.

ФРГ, коронавирус
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