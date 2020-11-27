Зубченко: Несмотря на санкции США с 2014-го, влияние Медведчука год от года только растет

Внеплановая проверка телеканала ZIK за анонс теламарафона «Реванш соросятни» — это лучшее признание заслуг главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в борьбе против иностранных агентов влияния, которых называют «соросята». Об этом пишет в своей статье публицист Александр Зубченко.

«Лишь один анонс телемарафона „Реванш соросятни“ вызвал панику и внеплановую проверку. Длительность анонса 2 минуты 33 секунды. Но за это короткое время ZIK умудрился: 1) „скрыто разжечь вражду“; 2) „повлиять на психику зрителя“; 3) „начать подстрекательство к насильственным действиям“. Аплодирую стоя! Менее чем за три минуты так уделать „соросню“ — это просто гениально!» — восхищается публицист.

Зубченко делает вывод, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию под руководством Ольги Герасимьюк фактически официально признал сотрудников грантовых организаций Джорджа Сороса агентами влияния США.

«Итак, „соросята“ — „неопределенная социальная категория лиц, обладающая совокупными признаками принадлежности к реализации интересов граждан США“. Все точно. Именно „неопределенная социальная категория“, поскольку они не пашут, не сеют, не строят, а гордятся американской демократией на платной основе», — приходит к выводу публицист.

В то же время, Зубченко обращает внимание, что срок полномочий главы Нацсовета Ольги Герасимьюк закончился еще в 2019 году.

«Срок ее полномочий истек еще в прошлом году, но кого это, собственно говоря, волнует?» — задается вопросом он.

По словам Зубченко, внеплановая проверка — это лучшее признание заслуг Виктора Медведчука в борьбе против иностранной агентуры.

«Неопределенная социальная группа» находится в страшной опасности!... Лучшее признание вклада Виктора Медведчука в борьбу с группой, которая не смогла определить свой социальный и половой статус, даже придумать сложно. За две минуты тридцать секунд в «соросятнике» произошел мощный взрыв мозгов. Ну или того, что им заменяет серое вещество«, — иронизирует публицист.

Зубченко поясняет, что у Виктора Медведчука большой опыт борьбы против иностранной агентуры.

«Блестящий результат. Сказывается большой опыт борьбы Медведчука против иностранной агентуры. Он их гоняет с начала нулевых, когда состоялось первое, массовое пришествие „соросни“ под видом „экспертов“ и депутатов от „Нашей Украины“ Виктора Ющенко», — напоминает автор.

Зубченко подчеркивает, что, несмотря на санкции США, Виктор Медведчук не только не уехал из Украины, но и его влияние растет год от года.

«Американское правительство высоко оценило заслуги главы политсовета „Оппозиционной платформы“, еще в 2014-м против него ввели персональные санкции. Правда, Медведчук оказался единственным из участников санкционного списка, кто не уехал из Украины. И санкции США, как видим, никак не сказались на том, что его влияние год от года только растет. Разворошил-таки „соросятник“!» — заключает публицист Александр Зубченко.