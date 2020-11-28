Китайский зонд успешно вышел на орбиту Луны

Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», направленный к Луне для сбора образцов реголита, в субботу успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли после почти 112 часов полета, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.

«Аппарата „Чанъэ-5“, пролетев около 112 часов к Луне, успешно запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли, который проработал в нормальном режиме примерно 17 минут, после чего выключился. Зонд „Чанъэ-5“ штатно осуществил окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны», — говорится в сообщении.

За время своего полета аппарат совершил две коррекции орбиты. Далее посадочный модуль и модуль для взлета с поверхности Луны отделятся от орбитального и возвращаемого модулей, осуществят мягкую посадку на видимой стороне Луны и в соответствии с планом приступят к работам по сбору лунного грунта.

Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около 2 килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»). Миссия «Чанъэ-7» предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. «Чанъэ-8», кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.