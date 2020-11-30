«Слуга народа» и ОПЗЖ остаются лидерами политических предпочтений украинцев

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, за «Слугу народа» проголосовали бы 25,9% украинцев из числа определившихся, за ОПЗЖ — 22,1%, за «Евросолидарность» — 15,9%, за «Батькивщину» — 9,1%.

Как свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», представленные на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина», 4,9% готовы поддержать партию «Сила и честь», 4,2% — Радикальную партию.

Согласно данным опроса, на досрочных выборах в парламент в настоящее время проголосовали бы 67% украинцев, 21% не пошли бы голосовать, 9,5% затруднились ответить.

При этом считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов 42,4% опрошенных, 46,8% не видят сейчас такой необходимости.

Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Выборка — 3020 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания. Погрешность — 1,1-1,9%.