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Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона

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Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона. Холифилда цитирует MMA Fighting.

Холифилд победил Тайсона в двух поединках, проведенных в 1996 и 1997 годах. В первом он нокаутировал Тайсона в 11-м раунд. Второй был приостановлен по ходу третьего раунда после двух укусов Тайсоном уха соперника. В итоге Тайсон был дисквалифицирован за это.

«Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия, — сказал Холифилд. — Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг, мир ждет, мяч на твоей стороне, я готов».

В прошедшее воскресенье, 29 ноября, 54-летний Тайсон провел выставочный поединок против 51-летнего Роя Джонса — младшего, который завершился вничью.

После боя Тайсон заявил, что готов выйти на ринг против Холифилда. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, ранее его команда провела переговоры с представителями Холифилда, но стороны не достигли соглашения.

«Может быть, Эвандеру стоило поговорить со мной, потому что каждый раз, когда мои деловые партнеры начинают вести переговоры с его представителями, то ничего не получится, — подчеркнул Тайсон. — Если бы эти ребята действительно заботились о благополучии Эвандера, они бы получили наш бой. Так что все возможно, я уверен, что мы побьем все рекорды по pay-per-view (вид платной трансляции для абонентов по системе „плати за просмотр“. — Ред.)».

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58-летний Холифилд является единственным в истории супертяжеловесом, в активе которого есть чемпионские пояса всех четырех престижных версий — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 — нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

бокс, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд
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