Прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров

По результатам обысков лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василию Брензовчичу областная прокуратура готовится вручить подозрение.

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

«Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов — они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы (из-за обысков СБУ в офисе и в частном доме Брензовича — ред.) вызвали такой резонанс, то вы будете отвечать за свои действия». — сказал Петров.

Как он объяснил, имеется в виду подозрение Василию Брензовичу по результатам его деятельности как гражданина Украины.

«У нас ведь не фонд (речь о фонде Эгана Эде — ред.), не партию к ответственности привлекают, а физическое лицо», — отметил Петров.

Ее готовит и будет вручать Василию Брензовичу Закарпатская областная прокуратура.

Как ранее сообщалось, в понедельник, 30 ноября, СБУ провела обыски в частном доме и офисе Василия Брензовича, лидера партии закарпатских венгров КМКС. Во время обысков работники правоохранительных органов обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье.