Прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров

По результатам обысков лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василию Брензовчичу областная прокуратура готовится вручить подозрение.
Об этом в интервью Укринформу заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.
«Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов — они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы (из-за обысков СБУ в офисе и в частном доме Брензовича — ред.) вызвали такой резонанс, то вы будете отвечать за свои действия». — сказал Петров.
Как он объяснил, имеется в виду подозрение Василию Брензовичу по результатам его деятельности как гражданина Украины.
«У нас ведь не фонд (речь о фонде Эгана Эде — ред.), не партию к ответственности привлекают, а физическое лицо», — отметил Петров.
Ее готовит и будет вручать Василию Брензовичу Закарпатская областная прокуратура.
Как ранее сообщалось, в понедельник, 30 ноября, СБУ провела обыски в частном доме и офисе Василия Брензовича, лидера партии закарпатских венгров КМКС. Во время обысков работники правоохранительных органов обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье.
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