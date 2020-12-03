Рада запретила голосовать местным депутатам в условиях конфликта интересов

Верховная Рада приняла закон об урегулировании конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которым запрещается голосовать за решения местных советов, где есть конфликт интересов у таких лиц.
Как передает Укринформ, за соответствующий законопроект № 3034а «О внесении изменений в статью 59-1 Закона Украины „О местном самоуправлении в Украине“ относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов» в первом чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно закону, урегулирование конфликта интересов в деятельности сельских, поселковых, городских голов, секретарей, депутатов сельского, поселкового, городского совета, заместителя председателя, депутатов районного, областного, районного в городе совета осуществляется в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции». Это означает, что в случае возникновения конфликта интересов указанные лица обязаны: сообщить о наличии у них реального или потенциального конфликта интересов и не совершать действия и не принимать решения в условиях реального конфликта интересов.
Как пояснил народный депутат из фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин, после принятия закона депутаты местных советов и сельские, поселковые и городские головы не имеют права голосовать за решения соответствующих советов, если у них есть конфликт интересов.
Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в статью 59-1 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов был зарегистрирован еще 27 августа 2020 года восемью депутатами из разных фракций.
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