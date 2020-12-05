Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом

Президент США Дональд Трамп подписал закон об уголовном преследовании нарушителей антидопинговых правил по всему миру, так называемый «акт Родченкова». При этом президент уточнил применение положение закона о распространении информации о расследовании. Об этом говорится в сообщении Трампа, которое опубликовал Белый дом.
«Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора», — говорится в сообщении.
При этом президент указал, что раздел 6 закона требует, чтобы ряд исполнительных органов, в том числе Минюст, раскрывали информацию о расследовании потенциальных нарушений Антидопинговому агентству США (USADA). При этом Трамп упомянул о возможном ущербе для расследования.
«Моя администрация будет рассматривать раздел 6 акта в соответствии с конституционными полномочиями президента контролировать распространение информации, раскрытие которой может нанести вред национальной безопасности, международным отношениям, правоохранительной деятельности или исполнению президентом конституционных обязанностей», — говорится в заявлении Трампа.
Под действие закона будут подпадать нарушения антидопинговых правил, совершенные на крупных международных соревнованиях. Такими считаются те, где участвуют американские спортсмены и атлеты из трех других стран. Действие закона будет распространяться на турниры, которые проводятся в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок не более 10 лет и штраф в размере $250 тыс. для физлиц, для юрлиц — $1 млн.
Закон назван именем бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2016 году заявил о существовании в России государственной программы поддержки употребления допинга.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016