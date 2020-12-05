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Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом

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Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом

Президент США Дональд Трамп подписал закон об уголовном преследовании нарушителей антидопинговых правил по всему миру, так называемый «акт Родченкова». При этом президент уточнил применение положение закона о распространении информации о расследовании. Об этом говорится в сообщении Трампа, которое опубликовал Белый дом.

«Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора», — говорится в сообщении.

При этом президент указал, что раздел 6 закона требует, чтобы ряд исполнительных органов, в том числе Минюст, раскрывали информацию о расследовании потенциальных нарушений Антидопинговому агентству США (USADA). При этом Трамп упомянул о возможном ущербе для расследования.

«Моя администрация будет рассматривать раздел 6 акта в соответствии с конституционными полномочиями президента контролировать распространение информации, раскрытие которой может нанести вред национальной безопасности, международным отношениям, правоохранительной деятельности или исполнению президентом конституционных обязанностей», — говорится в заявлении Трампа.

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Под действие закона будут подпадать нарушения антидопинговых правил, совершенные на крупных международных соревнованиях. Такими считаются те, где участвуют американские спортсмены и атлеты из трех других стран. Действие закона будет распространяться на турниры, которые проводятся в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок не более 10 лет и штраф в размере $250 тыс. для физлиц, для юрлиц — $1 млн.

Закон назван именем бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2016 году заявил о существовании в России государственной программы поддержки употребления допинга.

США, Дональд Трамп, допинг, акт Родченкова
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