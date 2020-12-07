В Ялте подачу воды ограничат шестью часами в сутки

Ялта стала еще одним крымским городом, где вводятся ограничения на подачу воды. Как сообщает агентство «Крыминформ», об этом на совещании в Симферополе заявил «министр ЖКХ» аннексированного Крыма Дмитрий Черняев.
Он объяснил, что ограничительные меры связаны с минимальным поступлением воды в основные хранилища, которые питают Большую Ялту. В результате уже со следующего понедельника воду будут включать по три часа утром и вечером.
Как сообщают российские СМИ, другим крымским районам тоже предложено разработать «светофорные» графики подачи воды на случай дальнейшего уменьшения запасов в водохранилищах.
Ранее ограничения на подачу воды были установлены в Симферополе. В Евпатории людей предупредили, что горячей воды у них не будет до конца года.
До 2014 года на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017-м власти Херсонской области построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение аннексированного полуострова.
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