В Ялте подачу воды ограничат шестью часами в сутки

Ялта стала еще одним крымским городом, где вводятся ограничения на подачу воды. Как сообщает агентство «Крыминформ», об этом на совещании в Симферополе заявил «министр ЖКХ» аннексированного Крыма Дмитрий Черняев.

Он объяснил, что ограничительные меры связаны с минимальным поступлением воды в основные хранилища, которые питают Большую Ялту. В результате уже со следующего понедельника воду будут включать по три часа утром и вечером.

Как сообщают российские СМИ, другим крымским районам тоже предложено разработать «светофорные» графики подачи воды на случай дальнейшего уменьшения запасов в водохранилищах.

Ранее ограничения на подачу воды были установлены в Симферополе. В Евпатории людей предупредили, что горячей воды у них не будет до конца года.

До 2014 года на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017-м власти Херсонской области построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение аннексированного полуострова.