Кернес не успевает на сессию 9 декабря

Избранный председателем Харьковского городского совета Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в берлинской клинике «Шарите», не успевает на первую сессию, которую городская территориальная избирательная комиссия запланировала на 9 декабря.
Об этом Укринформк сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
«С нами никто эту дату не обсуждал. На 9-е декабря Кернес не успевает, мы планировали ближе к 20 декабря», — отметил Сидоренко.
Между тем, как сообщили в ТИК, никто с письменным заявлением о переносе сессии не обращался.
«Еще 6 членов комиссии, в том числе, от ОПЗЖ, тоже просили о переносе сессии, например, на 16 декабря. Они ссылались на необходимость исправить технические ошибки в документах. Но согласно ч. 2 ст. 46 закона «О местном самоуправлении», оснований для переноса нет.
3 декабря вновь избранный на выборах 25 октября депутатом Харьковского городского совета от партии ОПЗЖ Анатолий Родзинский в Фейсбуке сообщил, что 2 декабря городская ТИК приняла решение собрать новую сессию городского совета 9 декабря.
25 октября больной Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз избран Харьковским городским головой.
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