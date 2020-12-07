В ФРГ планируют после Рождества ввести жесткий карантин

Правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель планирует ввести жесткий карантин после Рождества, значительно усилив существующие меры по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, власти обсуждают вариант, при котором с 27 декабря по 3 или 10 января «будет закрыто все, за исключением супермаркетов». В планах также начать на неделю раньше школьные каникулы и продлить их также на одну неделю.