Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 11 февраля

Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с физическим участием делегаций в Брюсселе 11 февраля 2021 года.

«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 декабря в ходе онлайн-встречи обсудил с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС. Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В ходе встречи, премьер-министр предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции.

«Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации — является нашей дорожной картой реформ», — отметил Шмыгаль.

Премьер выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.

«Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах», — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина-ЕС, многие из которых, по его словам, являются достаточно амбициозными и комплексными.

Стороны также договорились приложить усилия для подписания Соглашения о Совместном авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.