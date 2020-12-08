Рада 15 декабря рассмотрит сразу три важных законопроекта

Верховная Рада в следующий вторник, 15 декабря, планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год (№ 4000) во втором чтении, а также законопроект о продлении на год действия спецзакона о Донбассе (№ 4467) и законопроект о возвращении полномочий Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (№ 4470), сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).
«Через неделю в следующий вторник (15 декабря) будет яркий день в Раде. С ударной явкой», — написал он во вторник в Телеграм-канале.
«В повестке ожидаем: принятие бюджета следующего года (№ 4000), продление на год спецзакона о Донбассе (№ 4467), закон о возвращении полномочий НАПК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) № 4470», — добавил народный депутат.
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