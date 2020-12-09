В Польше отрицают, что достигли соглашения по бюджету ЕС

Договоренность в Европейском союзе утверждению семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонда восстановления ЕС на €750 млрд пока не достигнута. Об этом заявил в среду Польскому агентству печати пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Переговоры по бюджету продолжаются. Польша и Венгрия разработали совместную основу для переговоров. В настоящее время в ЕС нет соглашения. Если пункты (Польши и Венгрии, — Ред.) будут приняты, есть шанс для достижения соглашения на этом саммите ЕС», — сказал он.

Как сообщило в среду агентство Bloomberg, Польша и Венгрия достигли договоренности с председательствующей в Совете ЕС Германией о снятии своего вето на утверждение семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонда восстановления ЕС на €750 млрд. Данная договоренность теперь должна быть представлена лидерам остальных государств ЕС для утверждения на саммите в Брюсселе 10-11 декабря.

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким указал, что стороны близки к достижению соглашения. По его словам, шансы Варшавы и Будапешта достигнуть своей цели на этой неделе очень велики.

Польша и Венгрия выступают против создания системы распределения денег из бюджета ЕС с учетом выполнения странами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель.