Войти
«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже
мирный процесс
«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже
Байден обещает 100 млн вакцинаций в США за первые 100 дней
позиция
Байден обещает 100 млн вакцинаций в США за первые 100 дней

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

криминал
RSS

В Киеве задержали членов банды, похитивших юриста Микитася ради выкупа

171

В Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Вчера около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия. На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и Департамента стратегических расследований Нацполиции. Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план», — указывается в сообщении.

Вскоре правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль в Днепровском районе столицы, на ул. Сивашской. В салоне автомобиля находились три человека, ещё двое поблизости. Среди них был и похищенный мужчина.

«Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения следственных действий», — указывается в сообщении.

На данный момент установлено, что злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи. Когда он прибыл на собственном автомобиле к супермаркету на ул. Княжий Затон, его затолкали в автомобиль и увезли.

«По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль», — сообщают правоохранители.

Как сообщают СМИ, застройщик, в пользу которого была написана расписка — бывший народный депутат, владелец ООО «Укрбуд девелопмент» Максим Микитась.

Читайте также: Правительство вводит локдаун с 8 по 24 января 2021 года

По факту осуществляется досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины — разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).

В уголовном производстве проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению других участников преступной группы.

полиция, Максим Микитась
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 декабря 2020
Вторник, 8 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Годовщина парижского саммита: год прошел, результатов нет, новый саммит не предвидится

Ключевая и чисто украинская проблема восприятия Минских Соглашений / Протоколов состоит в драматическом разрыве между официальной украинской версией конфликта с одной стороны, и духом и буквой «Минска-2» – с другой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016