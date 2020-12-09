В Киеве задержали членов банды, похитивших юриста Микитася ради выкупа

В Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Вчера около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия. На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и Департамента стратегических расследований Нацполиции. Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план», — указывается в сообщении.
Вскоре правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль в Днепровском районе столицы, на ул. Сивашской. В салоне автомобиля находились три человека, ещё двое поблизости. Среди них был и похищенный мужчина.
«Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения следственных действий», — указывается в сообщении.
На данный момент установлено, что злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи. Когда он прибыл на собственном автомобиле к супермаркету на ул. Княжий Затон, его затолкали в автомобиль и увезли.
«По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль», — сообщают правоохранители.
Как сообщают СМИ, застройщик, в пользу которого была написана расписка — бывший народный депутат, владелец ООО «Укрбуд девелопмент» Максим Микитась.
По факту осуществляется досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины — разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).
В уголовном производстве проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению других участников преступной группы.
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