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«Черный пиар» против производства вакцины от коронавируса запустила власть, - Фортуна

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«Черный пиар» против производства вакцины от коронавируса запустила власть, - Фортуна

Вместо того чтобы спасать украинцев, власть во главе с Владимиром Зеленским бросила все силы, чтобы дискредитировать инициативу по производству вакцины от коронавируса в Украине, о котором договорился председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Ростислав Фортуна.

«Почему мы не говорим о вакцине? Без вакцины мы не решим вопрос с коронавирусом. Виктор Медведчук договорился о том, чтобы у нас вакцину производили прямо в Украине, на предприятии «Биолек», — сообщил эксперт.

Ростислав Фортуна уточнил, что именно власть во главе с Зеленским запустила кампанию по «черному пиару», чтобы помешать Виктору Медведчуку организовать производство вакцины от коронавируса в Украине.

«Но наша власть и президент Зеленский считают иначе. Они не обеспечивают ни больницы, ни медиков, но они и не дают возможность Медведчуку производить вакцину в Украине.

Они уже даже свои СМИ подключили и Telegram-каналы, которые утверждают, что компания „Биолек“ не согласилась. На самом деле она согласилась. Сейчас этот вопрос заключается только в сертификации. Сырье готовы давать, технологию готовы давать. Нужна только сертификация от нашего Министерства здравоохранения. Но с этим может быть сейчас проблема, потому что оно играет в политику и пытается показать, что власть контролирует ситуацию. Власть не контролирует ситуацию», — подчеркнул политический эксперт.

Фортуна пояснил, что и президент Владимир Зеленский, и власть в целом боятся Виктора Медведчука, потому что его влияние растет.

«Наш министр Степанов пошел к послу США, вышел и сказал „Мы не будем покупать российскую вакцину“. Чем это считать, как не внешним влиянием? И президент нашей страны, и правящая верхушка боятся Виктора Медведчука, потому что его политическое влияние растет. Он делает большинство шагов, которые нравятся народу и он доказывает это своими делами», — отметил эксперт.

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«Для примера, 73% украинцев не хотят продолжать сотрудничество с МВФ, как свидетельствуют опросы. Еще один ключевой момент — это вакцина. Большинство людей хотят получить вакцину и быть защищенными от этого недуга. Но власть нам ничего не предлагает», — аргументировал политический эксперт Ростислав Фортуна.

Виктор Медведчук, вакцина
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Среда, 9 декабря 2020
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