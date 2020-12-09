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«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже
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«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже

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Власти ФРГ отметили положительную динамику в ситуации на Донбассе

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Власти ФРГ отметили положительную динамику в ситуации на Донбассе

Правительство Германии положительно оценивает перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после нормандского саммита в Париже, в том числе обмен пленными, хотя и констатирует, что минские соглашения пока не выполнены. Об этом заявил в среду российскому агентству ТАСС представитель кабмина ФРГ в ответ на просьбу дать оценку реализации достигнутых в Париже договоренностей спустя год после этой встречи.

«Это, без сомнения, развитие в правильном направлении», — констатировали в правительстве Германии. «С другой стороны, конфликт в целом не урегулирован. Минские соглашения, как и прежде, не реализованы», — указали в кабмине. Там напомнили, что «нет принципиальной договоренности о пути к местным выборам на Донбассе и восстановлении контроля со стороны Украины над собственной государственной границей с Россией».

Тем не менее в Берлине с удовлетворением отметили, что «действующее с 27 июля перемирие в целом соблюдается», причем именно это было «первым пунктом минских договоренностей и решений парижского саммита». В результате значительно сократилось число жертв среди мирных жителей, подчеркнули в кабмине. «Нужно использовать импульс, который дает перемирие», — считают в Берлине.

«Положительным моментом является и то, что со времени проведения саммита прошел важный обмен пленными, а также был достигнут прогресс на переговорах по разведению сил и разминированию», — заявил представитель правительства. «И это пункты, которые были согласованы в Париже. Кроме того, Украина в одностороннем порядке открыла новые пункты перехода в Луганской области», — добавил он.

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В кабмине ФРГ призвали Москву как сторону, подписавшую минские соглашения, «использовать свое влияние» на провозглашенные «республики» Донбасса, чтобы продвинутся в реализации договоренностей. «Правительство ФРГ было и остается готовым и впредь вместе с Францией работать над прояснением открытых вопросов», — отметили в правительстве ФРГ, констатировав, что «предстоит еще много работы».

Донбасс, ФРГ
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