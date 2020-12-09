Deutsche Bank ожидает падения экономики Украины на 5,5% в 2020 году

Падение экономики Украины в 2020 году может составить 5,5% ВВП с дальнейшим восстановлением роста на 3,5-4% в последующие два года, ожидают аналитики Deutsche Bank.
Как указано в материалах Emerging Markets Outlook 2021, эксперты допускают выделение Украине очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в начале 2021 года, что откроет путь для получения финансирования от других международных партнеров.
При этом центробанк оставит учетную ставку на уровне 6% годовых, указано в обзоре.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что падение экономики в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%.
В то же время Всемирный банк прогнозирует, что падение экономики Украины к концу года составит 5,5%. А по прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в текущем году сократится на 7,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016