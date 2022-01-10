В кабмине ФРГ прокомментировали требования украинского посла поставить нам оружие

Конфликт на Донбассе не решить военными методами, заявили в Кабмине ФРГ, комментируя требования украинского посла в Берлине Андрея Мельника поставить нашей стране оборонительное вооружение.
«В целом, я могу подтвердить, что правительство считает, что конфликт там может быть решен лишь политически и дипломатически, а не военными методами», — сказала в понедельник на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, отвечая на вопрос журналистов. Одновременно с этим она добавила, что Берлин продолжает выступать за территориальную целостность и суверенитет Украины, а также деэскалацию ситуации.
Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе со своей стороны добавила, что Берлин, «несмотря на рестриктивную политику поставок вооружений», все равно содействует миру в Украине в различных формах. Она назвала в этом контексте строительство военного госпиталя и снабжение медицинской техникой.
Как заявил ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, Берлин обязан продать нашей стране оборонительное вооружение, поскольку Германия якобы несет моральную ответственность за будущее Украины, в противном случае он пригрозил «серьезными последствиями для двусторонних отношений».
Правительство Германии не поставляет вооружения в страны, где идут военные конфликты. Глава МИД Анналена Бербок во время недавнего визита в Вашингтон заявила, что позиция ФРГ и США по этому поводу различается. Вашингтон оказывает Украине военную помощь.
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