В кабмине ФРГ прокомментировали требования украинского посла поставить нам оружие

Конфликт на Донбассе не решить военными методами, заявили в Кабмине ФРГ, комментируя требования украинского посла в Берлине Андрея Мельника поставить нашей стране оборонительное вооружение.

«В целом, я могу подтвердить, что правительство считает, что конфликт там может быть решен лишь политически и дипломатически, а не военными методами», — сказала в понедельник на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, отвечая на вопрос журналистов. Одновременно с этим она добавила, что Берлин продолжает выступать за территориальную целостность и суверенитет Украины, а также деэскалацию ситуации.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе со своей стороны добавила, что Берлин, «несмотря на рестриктивную политику поставок вооружений», все равно содействует миру в Украине в различных формах. Она назвала в этом контексте строительство военного госпиталя и снабжение медицинской техникой.

Как заявил ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, Берлин обязан продать нашей стране оборонительное вооружение, поскольку Германия якобы несет моральную ответственность за будущее Украины, в противном случае он пригрозил «серьезными последствиями для двусторонних отношений».

Правительство Германии не поставляет вооружения в страны, где идут военные конфликты. Глава МИД Анналена Бербок во время недавнего визита в Вашингтон заявила, что позиция ФРГ и США по этому поводу различается. Вашингтон оказывает Украине военную помощь.