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ФИФА выбрала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года

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ФИФА выбрала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех футболистов, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года.

За победу поборются аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский.

Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 декабря. В 2019 году статуэтку лучшему футболисту сезона вручили Месси, который опередил Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.

Наиболее удачным из футболистов представленной тройки год получился для Левандовского. Вместе с «Баварией» 32-летний поляк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В июле France Football объявил об отмене премии «Золотой мяч» в 2020 году вследствие «исключительных обстоятельств, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения награды», подразумевая пандемию коронавируса, вызвавшую приостановку сезона в Европе на несколько месяцев и перенос чемпионата Европы 2020 года на 2021 год. «Золотой мяч» не получит обладателя впервые с 1956 года.

ФИФА, футболист
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Пятница, 11 декабря 2020
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