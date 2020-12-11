IKEA открывает самый большой магазин в Москве, в Киеве – «после эпидемии»

В Москве 14 декабря откроется самый большой магазин IKEA городского формата. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Это уже третий магазин шведского ретейлера в черте Москвы. Новый магазин будет самым большим — площадью 11,8 тыс. кв. м.
В новом пространстве предусмотрен склад, пункт выдачи покупок, ресторан и Центр экологии и экономии, где покупатели смогут найти товары по более выгодной цене и узнать о том, как продлить жизнь мебели.
Первый магазин IKEA городского формата открылся в черте Москвы еще летом прошлого года. Второй, но уже с новой концепцией, открыли в июле этого года.
Отметим, что открыть магазин в Киеве компании все время что-то мешает. Сейчас там обещают открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при улучшении эпидемической ситуации.
«IКЕА подтверждает свои намерения открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при первой же возможности, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию. Здоровье и безопасность наших покупателей, сотрудников и партнеров для нас является наивысшим приоритетом. Дополнительную информацию мы сообщим, как только она будет доступна», — сообщила сегодня компания в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» относительно готовности запустить первую торговую точку в этом году.
Ранее компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года.
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