Войти
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
позиция
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов
официально
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

ритейл
RSS

IKEA открывает самый большой магазин в Москве, в Киеве – «после эпидемии»

136
IKEA открывает самый большой магазин в Москве, в Киеве – «после эпидемии»

В Москве 14 декабря откроется самый большой магазин IKEA городского формата. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это уже третий магазин шведского ретейлера в черте Москвы. Новый магазин будет самым большим — площадью 11,8 тыс. кв. м.

В новом пространстве предусмотрен склад, пункт выдачи покупок, ресторан и Центр экологии и экономии, где покупатели смогут найти товары по более выгодной цене и узнать о том, как продлить жизнь мебели.

Первый магазин IKEA городского формата открылся в черте Москвы еще летом прошлого года. Второй, но уже с новой концепцией, открыли в июле этого года.

Читайте также: Заболевший коронавирусом Труханов попал в больницу

Отметим, что открыть магазин в Киеве компании все время что-то мешает. Сейчас там обещают открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при улучшении эпидемической ситуации.

«IКЕА подтверждает свои намерения открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при первой же возможности, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию. Здоровье и безопасность наших покупателей, сотрудников и партнеров для нас является наивысшим приоритетом. Дополнительную информацию мы сообщим, как только она будет доступна», — сообщила сегодня компания в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» относительно готовности запустить первую торговую точку в этом году.

Ранее компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года.

IKEA
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016