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Минюст США хочет получить сведения о деятельности сына Байдена в Украине

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Минюст США хочет получить сведения о деятельности сына Байдена в Украине

Американский Минюст запросил информацию о финансовой деятельности Хантера Байдена, сына демократа Джо Байдена, которого СМИ называют избранным президентом страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Всего ведомство затребовало сведения о более чем 20 организаций, связанных с Байденом-младшим, в том числе, об украинской газовой компании Burisma, членом правления которой в прошлые годы был Хантер Байден.

Собеседник агентства рассказал, что запрос был сделан в рамках расследования источников доходов Байдена-младшего, и пока что неясно, является ли его деятельность в Украине центральной частью этого дела. Кроме сведений о Burisma, Минюст затребовал информацию о финансовых связях Хантера Байдена с Китаем.

10 декабря Хантер Байден сообщил, что прокуратура штата Дэлавер ведет в отношении него налоговое расследование. Сын кандидата в президенты выразил уверенность, что профессионализм и объективность следователей подтвердит законность его дел.

Американские СМИ сообщали, что следователи заинтересовались иностранными сделками Байдена-младшего, в частности, бизнесом в Китае и возможным отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Associated Press сообщало, что дело завели еще в 2018 году, задолго до выдвижения Джо Байденом своей кандидатуры на выборы. Однако несколько месяцев назад Минюст постановил приостановить расследование, поскольку оно могло бы повлиять на результаты голосования на выборах 3 ноября. Сейчас оно возобновлено.

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Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Байдена-младшего и его отца в коррупции и финансовых преступлениях. В октябре, за две недели до выборов, он потребовал от ФБР начать расследование в отношении семьи демократов. Перед этим Трамп призывал посадить Байденов в тюрьму, утверждая, что они создали преступную организацию, «поглощающую словно пылесос» миллионы долларов.

В сентябре сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, рассказывающий о сомнительных финансовых операциях Хантера Байдена. В частности, указывались сделки с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

Хантер Байден, Burisma
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